Зеленский призвал Европарламент создать спецтрибунал для россии уже сейчас

Зеленский призвал Европарламент создать спецтрибунал для россии уже сейчас

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14.12.2022 16:45

Укринформ

Президент Владимир Зеленский настаивает на создании международного специального трибунала для привлечения российского руководства к ответственности уже сейчас, не дожидаясь завершения войны, и считает необходимым в дальнейшем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной.

Об этом он отметил во время онлайн-выступления на церемонии вручения премии Сахарова, сообщает Укринформ.

«Надо действовать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал, и чтобы не допустить какого-либо повторения агрессии. Это будет самой эффективной защитой свободы, прав человека, верховенства права и других наших с вами общих ценностей, которые олицетворяют, в частности, это отличие Европарламента – премия имени Сахарова”, — сказал Зеленский.

Видео: Офис Президента

Глава государства поблагодарил всех, кто расследует и помогает расследовать преступления российских захватчиков в Украине, кто ищет информацию о российских убийцах и террористах, Международному уголовному суду, который тесно сотрудничает с украинскими прокурорами и намерен совершить правосудие в отношении совершенного российскими войсками на территории Украины.

Он также поблагодарил всех лидеров и государств, политиков и международные организации, которые прилагают все возможные усилия для создания трибунала относительно преступления агрессии россии против Украины.

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“Призываю всех вас, ваши партии и государства действенно поддержать эту работу! Трибунал должен заработать”, — подчеркнул Президент.

Он напомнил, что Европарламент уже поддержал эту идею, но нужно как можно скорее воплотить ее в реальность, в частности через принятие отдельной резолюции Европарламента в поддержку создания трибунала, через поддержку европарламентариями и их странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.

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По словам главы государства, уничтоженные россией города и села, разрушенные судьбы, загубленные жизни должны быть отражены в приговорах не только тем, кто непосредственно все это совершил, но и в приговорах тех, кто организовал и начал агрессию.

“И когда принцип неотвратимости наказания сработает относительно преступления агрессии против Украины, сможем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной. Когда любой потенциальный агрессор будет знать, что наказание за преступную войну неизбежно, это будет самым эффективным инструментом превенции войны”, — подчеркнул Президент.

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Как сообщалось, Украина выступила с инициативой создания международного cпециального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности руководство россии за совершение преступления агрессии против Украинского государства.

Президент Владимир Зеленский образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, которая будет заниматься разработкой вопроса создания специального международного трибунала по привлечению к ответственности виновных в агрессии против Украины.

Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Киев разрабатывает несколько вариантов создания специального трибунала, один из них – на основе соглашения между Украиной и ООН, которая может принять соответствующую резолюцию.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ