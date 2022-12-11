Штаты ввели санкции против судьи ОАСК Павла Вовка

10.12.2022 00:16

Укринформ

Госдеп США объявил о введении персональных санкций против судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка из-за коррупции и препятствования правосудию, а также против членов его семьи.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, обнародованном в пятницу, передает Укринформ.

«Согласно разделу 7031(c), Государственный департамент ввел санкции против Павла Вовка за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы».

При этом отмечается, что ограничения введены против двух близких родственников украинского судьи.

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Как сообщалось, глава 7031(c) Закона об ассигнованиях Госдепартамента, внешних операций и смежных программ предусматривает наказание представителей власти иностранных государств, причастных к значительной коррупции и грубому нарушению прав человека. Он также распространяется на членов семей этих представителей власти.

Фото: oask.gov.ua

По материалам: Укринформ