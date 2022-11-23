Прокуратура объявила подозрение в госизмене экс-министру образования Табачнику

23.11.2022 01:14

Укринформ

Бывшему министру образования Дмитрию Табачнику сообщили о подозрении в государственной измене: по данным следствия, он помогал коллаборантам на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом говорится в подозрении на сайте Офиса генпрокурора, передает Укринформ.

По данным следствия, Табачник координировал деятельность российских коллаборантов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Владимира Сальдо и Евгения Балицкого с заместителем министра здравоохранения россии Андреем Плутницким. Табачник, по словам прокуроров, действовал как представитель высших органов власти россии и помогал оккупантам в сфере здравоохранения на захваченных территориях.

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Так, 1 мая 2022 года Табачник сконтактировал Сальдо, Балицкого и Плутницкого. А 18 июня он переписывался с Сальдо для организации встречи с министром чрезвычайных ситуаций в оккупированном Крыму с целью решения вопроса о создании службы по чрезвычайным ситуациям, подписания договора о сотрудничестве с Управлением внутренних дел в Херсонской области и создания службы "112".

В конце июля Табачник узнал у Сальдо и Балицкого количество объектов инфраструктуры, учебных заведений, медицинских учреждений и избирательных участков. Кроме того, в прокуратуре выяснили, что Табачник докладывал работнику фсб россии о некомпетентности Балицкого в создании сети аптек на оккупированной территории.

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Таким образом экс-министру образования сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). За это грозит от 15 лет за решеткой до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним: С 11 марта 2010-го по 23 февраля 2014 года Табачник занимал должность министра образования и науки, где сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он говорил об обязательности знания русской литературы. Журналисты также выяснили факты отмывания средств в Минобразования при Табачнике.

По материалам: Укринформ