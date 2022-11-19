Зеленский и Сунак обсудили защиту украинской и европейской энергобезопасности

Зеленский и Сунак обсудили защиту украинской и европейской энергобезопасности

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19.11.2022 16:22

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили вопросы защиты украинской и европейской энергетической безопасности.

Об этом глава Украинского государства сообщил на брифинге по результатам встречи, передает корреспондент Укринформа.

Источник: ОПУ

"Мы обсудили сегодня с господином Премьер-министром наши возможности по защите украинской и европейской энергетической безопасности", — сказал Зеленский.

По его словам, глава британского правительства предоставил содержательные предложения по этому вопросу.

Президент также подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку Великобритании.

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Как сообщалось, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, прибыл в Киев и встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По материалам: Укринформ