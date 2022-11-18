В Польше назвали два варианта участия украинцев в расследовании падения ракеты

В Польше назвали два варианта участия украинцев в расследовании падения ракеты

18.11.2022 03:07

Укринформ

Участие украинских экспертов в следствии о падении ракеты в Польше может осуществляться двумя способами: если Киев и Варшава подпишут соглашение о правовой помощи или будет создана международная следственная группа.

Об этом в эфире TVN24 заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Яцек Севера, передает Укринформ.

"Есть два способа использования помощи иностранных партнеров. Один из них – это правовая помощь в форме двустороннего соглашения. В рамках заявления о предоставлении правовой помощи государство, имеющее юридический интерес в производстве, просит о возможности принять участие в следствии. Второй – это международная следственная группа, которую может создать генеральный прокурор Польши”, – рассказал Севера.

Он уточнил, что пока Украина не обращалась с просьбой о предоставлении правовой помощи.

"Ведутся разговоры, возможно, уже они завершены, о создании международной группы", — отметил глава BBN.

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Севера добавил: если из Киева поступит обращение о предоставлении правовой помощи или будет создана международная группа, то украинские эксперты будут участвовать в следствии.

Как отметил глава BBN, фрагменты ракеты уже переданы для изучения в военные исследовательские центры, чтобы определить ее тип. По его словам, вероятнее всего, это была ракета советского производства 80-х годов, используемая комплексами ПВО С-300.

Глава BBN отметил, что сейчас нет 100-процентной уверенности, но очень вероятен вариант, который ее выпустила украинская ПВО, чтобы сбить российскую ракету.

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Как сообщалось, в селе Пшеводув Люблинского воеводства, недалеко от польско-украинской границы, в результате взрыва ракеты во вторник погибли два человека.

Польша и США, опираясь на свою информацию, утверждают, что это была ракета украинской системы ПВО. Украина ставит это под сомнение. Владимир Зеленский подтвердил, что украинских экспертов допустят к месту падения ракеты.

Фото: twitter/Jarosław Wolski

По материалам: Укринформ