На следующей неделе Европарламент может признать россию государством-спонсором терроризма

18.11.2022 15:08

Укринформ

На следующей неделе Европейский Парламент во время пленарного заседания в Страсбурге может принять решение о признании россии государством, которое использует террористические средства и спонсирует терроризм, — предварительное согласование такого решения состоялось на этой неделе на уровне политических групп Европарламента.

Как сообщает Укринформ, об этом в Tвиттере написал член политической группы Европейской Народной Партии литовский депутат Андрюс Кубилюс.

"После четырех часов переговоров между политическими группами Европейского Парламента было достигнуто согласие относительно текста. Его главная строка такова: Европейский Парламент… признает россию государством-спонсором терроризма, а также как государство, которое использует террористические средства», — говорится в сообщении.

В предыдущем сообщении в Tвиттере европейский политик отметил, что россия совершает террористические атаки против гражданского населения Украины, и призвал страны-члены ЕС увеличить гуманитарную помощь, чтобы помочь украинцам пережить следующую зиму.

«Террористические ракетные атаки россии против украинской гражданской инфраструктуры означают, что не будет света, обогрева, горячей пищи, воды, интернета и канализации. Мы можем помочь украинцам победить в этой «зимней битве», если предоставим им 25 000 электрогенераторов. Страны-члены предоставили пока 700 единиц. Мы должны сделать больше!», — подчеркнул Кубилюс.

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Как сообщалось, ранее политическая группа ЕНП проинформировала, что во время пленарного заседания в Страсбурге на следующей неделе Европейский Парламент рассмотрит резолюцию о признании россии террористическим государством. Такая точка зрения имеет поддержку большого количества депутатов из разных политических фракций Европарламента.

13 октября такое решение было принято ПАСЕ – «за» проголосовали 99 парламентариев из 100 стран, которые участвовали в голосовании.

По материалам: Укринформ