Украина настаивает на своем присутствии во время заседания Совета НАТО по Польше — Зеленский

Украина настаивает на своем присутствии во время заседания Совета НАТО по Польше — Зеленский

16.11.2022 18:59

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что представителей Украины должны пригласить на заседание Совета НАТО, посвященное падению ракеты в Польше.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам в среду, сообщает Укринформ.

"Я хотел бы, чтобы нас пригласили на заседание НАТО, которое будет собираться по поводу инцидента (в Польше – ред.)… Мы на этом много раз настаивали", — сказал он.

Зеленский также выразил надежду на то, что международные партнеры поддержат украинское предложение и пригласят наших представителей на эту встречу.

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Как сообщал Укринформ, в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства, недалеко от украинской границы, вследствие взрыва ракеты во вторник погибли два человека. Инцидент произошел возле зерносушилки около 15:40 по местному времени.

Президент Польши Анджей Дуда в среду сообщил, что абсолютно ничего не указывает на то, что инцидент с ракетами в Пшеводуве был умышленным нападением россии. Он добавил, что вероятнее всего, это была ракета украинской ПВО, и это был несчастный случай.

В этой связи Польша созвала заседание Совета НАТО.

По материалам: Укринформ