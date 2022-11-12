Политика

Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским — хочет превратить «зерновой коридор» в путь к миру

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским - хочет превратить «зерновой коридор» в путь к миру

Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским — хочет превратить «зерновой коридор» в путь к миру

12.11.2022 14:21

Материалы по теме

Укринформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским возможность диалога для достижения мира.

Об этом сказал турецкий лидер журналистам после визита в Узбекистан, сообщает Укринформ со ссылкой на Haber Türk.

«После того, как запустили работу зернового коридора, мы рассматриваем возможности прокладывания отсюда коридора мира, мы прилагаем сейчас к этому наши усилия. Мы считаем, что наилучшим путем может быть путь от диалога к миру. Конечно, только мнений господина путина здесь недостаточно. Мы также будем иметь разговор с Зеленским и поинтересуемся их отношением к этому, как смотрят на это. И мы будем искать пути, чтобы увидеть, приведет ли это посредничество нас к миру», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что главным вопросом остается стабильная работа «зернового коридора».

Читайте также: Эрдоган выступил против установления временных ограничений для действия «зернового коридора»

Как сообщал Укринформ, Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута agoОбновлено: 12 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Оружие, создание трибунала и взаимодействие с НАТО: Ермак встретился с представителями Польши

1 день ago

Кулеба встретился с генеральным секретарем АСЕАН

2 дня ago

Премьер Румынии заверил Шмыгаля в солидарности с Украиной

2 дня ago

Штаты не оказывают давления на Украину относительно переговоров с россией — Белый дом

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button