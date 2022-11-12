Эрдоган анонсировал разговор с Зеленским — хочет превратить «зерновой коридор» в путь к миру

12.11.2022 14:21

Укринформ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с Президентом Украины Владимиром Зеленским возможность диалога для достижения мира.

Об этом сказал турецкий лидер журналистам после визита в Узбекистан, сообщает Укринформ со ссылкой на Haber Türk.

«После того, как запустили работу зернового коридора, мы рассматриваем возможности прокладывания отсюда коридора мира, мы прилагаем сейчас к этому наши усилия. Мы считаем, что наилучшим путем может быть путь от диалога к миру. Конечно, только мнений господина путина здесь недостаточно. Мы также будем иметь разговор с Зеленским и поинтересуемся их отношением к этому, как смотрят на это. И мы будем искать пути, чтобы увидеть, приведет ли это посредничество нас к миру», — сказал Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что главным вопросом остается стабильная работа «зернового коридора».

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Как сообщал Укринформ, Украина хочет расширить соглашение об экспорте через Черноморскую зерновую инициативу, включив больше портов и товаров, и надеется, что на следующей неделе будет принято решение о продлении «зернового соглашения» по крайней мере на год.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ