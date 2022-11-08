В условиях войны процесс реформирования СБУ поставили на паузу – депутат

08.11.2022 17:29

Укринформ

Реформирование Службы безопасности Украины на законодательном уровне во время войны поставлено на паузу.

Об этом член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат от парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин рассказал в комментарии Укринформу.

"В условиях войны этот процесс был поставлен на паузу… От этого проекта не отказались, но сказать, что его разработка происходит форсированными темпами, я не могу", – сказал Рахманин.

В то же время он рассказал, что Верховная Рада во время войны путем законодательных изменений расширяла возможности Службы безопасности Украины. В частности, по его словам, была усилена контрразведывательная деятельность СБУ. "Эти уточнения были. Возможно, будут еще какие-то. Но говорить о том, насколько быстро будет продвигаться этот законопроект (№3196-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" – ред.), насколько быстро будет реформироваться Служба безопасности Украины, я бы не рискнул", – добавил депутат.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января 2021 года приняла в первом чтении проект закона №3196-д "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины".

Реформа СБУ имеет многолетнюю историю. Она началась еще при президентстве Виктора Ющенко. В 2008-2009 годах Совет национальной безопасности и обороны принял решение "О Концепции реформирования Службы безопасности Украины" и "Комплексную целевую программу реформирования Службы безопасности Украины". Был даже зарегистрирован соответствующий законопроект, однако позже был снят с рассмотрения. В 2015 году было объявлено о новой реформе. На ней настаивали международные партнеры. Одним из главных условий была ликвидация спецподразделений, которые занимаются экономическими преступлениями.

По материалам: Укринформ