Ермак и Салливан возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину

Ермак и Салливан возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину

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05.11.2022 12:21

Укринформ

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и советник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину на Михайловской площади в Киеве.

Как передает Укринформ, об Ермаке сообщил в Телеграме.

"Вместе с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину на Михайловской площади в Киеве и почтили память павших героев минутой молчания", — отметил Ермак.

Также Ермак и Салливан посетили территорию Михайловского Златоверхого монастыря и Владимирскую горку.

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"Никто не будет забыт. За все преступления россиян, за каждую потерянную жизнь украинца будет месть", — подчеркнул Ермак.

Как сообщал Укринформ, 4 ноября Салливан в ходе визита в Украину провел встречу с военными, главой государства Владимиром Зеленским и был проинформирован о ситуации на фронте, выполнении зернового соглашения и ударах россии по критической инфраструктуре.

По материалам: Укринформ