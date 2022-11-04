Украину с визитом посетил советник Президента США Салливан

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04.11.2022 20:14

Укринформ

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе визита в Украину провел встречу с военными, главой государства Владимиром Зеленским и был проинформирован о ситуации на фронте, выполнении зернового соглашения и ударах россии по критической инфраструктуре.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на совместном с Салливаном брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Был очень широкий спектр вопросов. Я очень доволен этой встречей. Рад приветствовать господина Салливана в Украине. Думаю, что это еще один сигнал, очень мощный сигнал, что мы на верном пути и движемся к нашей победе", — отметил Ермак.

Он рассказал, что советник Президента США имел возможность пообщаться с украинскими военными, главнокомандующим ВСУ и командующими различных направлений, была также встреча и с Президентом Владимиром Зеленским.

Общий брифинг Андрея Ермака и Джейка Салливана / Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Кроме того, по словам главы ОП, американские гости были проинформированы о ситуации с российскими атаками на критическую инфраструктуру Украины и реализации зерновой инициативы.

"Мы говорили о вопросе скорейшего предоставления Украине средств противовоздушной обороны — для нас это очень-очень важно. Также мы касались и вопроса обмена наших пленных", — проинформировал Ермак.

Кроме того, он отметил, что на встречах с Салливаном речь шла и о продолжении санкционной политики против россии.

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"США являются крупнейшим нашим партнером, который предоставляет нам наибольшую поддержку. И сегодня мы в очередной раз получили подтверждение относительно непоколебимости поддержки Украины до нашей победы. Наши друзья, наши партнеры с нами. Они полностью понимают нашу ситуацию, они нас поддерживают, работают также над консолидацией наших других партнеров, это важно накануне заседания G20", — подчеркнул руководитель ОП.

Как сообщал Укринформ, Министерство обороны США заявило о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на сумму около $400 миллионов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

По материалам: Укринформ