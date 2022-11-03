Греция будет поддерживать все иски Украины против россии в Гааге — Президент

Греция будет поддерживать все иски Украины против россии в Гааге — Президент

03.11.2022 17:48

Укринформ

Греция будет поддерживать все иски Украины против россии в Международном уголовном суде в Гааге и создание Специального трибунала относительно российской агрессии в Украине.

Об этом заявила Президент Греции Екатерина Сакелларопулу на совместной с Президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня утром я посетила во главе греческой делегации Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области. Я увидела, что сделала россия в этом уголке Украины, но понимаю, что подобное произошло и в других местах, например, в Мариуполе. Поэтому я хочу сказать, что Греция безоговорочно стоит на стороне Украины и будет поддерживать все иски Украины в Международный суд в Гааге. Мы также будем поддерживать все инициативы, связанные с созданием спецтрибунала, поскольку военные преступления должны быть наказаны", — сказала Сакелларопулу.

Она также подчеркнула,что Греция никогда не забудет варварство, совершенное российскими захватчиками в Мариуполе и других украинских городах, и требует привлечения россии к ответственности.

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"Мой сегодняшний визит в Киев является знаком абсолютной поддержки Грецией Украины, поскольку ваша страна уже девятый месяц ведет страшную войну и дает отпор агрессии. Происходящее в Украине касается нас всех, ведь ситуация в Украине может влиять на больший мир. Например, это может быть продовольственная угроза или угроза существованию человечества в целом, которое может быть уничтожено ядерной войной", — сказала Сакелларопулу.

Она подчеркнула, что Греция с первого дня полномасштабного вторжения стоит на стороне Украины.

"Мы поддерживаем вашу решимость защитить свою территориальную целостность и будем поддерживать столько, сколько потребуется. Наша позиция неизменна — должны быть восстановлены международно признанные границы Украины и прекратиться насилие. Мы никогда не признаем незаконное присоединение регионов Украины к напавшему на вас государству", – заявила Президент Греции.

По ее словам, Украину и Грецию связывают продолжительные культурные и исторические связи.

"Мы не можем забыть то варварство, которое произошло в Мариуполе и из-за которого пострадали украинские граждане, среди которых было много греческого происхождения. Но мы не забываем и Киев, и Одессу, по которой наносят удары…, мы не забываем Бучу, Харьков и трагедии всех простых украинцев", — заверила Сакелларопулу.

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Она также осудила российские удары по инфраструктуре Украины, толкая ее на грань гуманитарной катастрофы. "Мы требуем, чтобы россия была привлечена к ответственности", — подчеркнула Президент Греции.

Как сообщалось, Президент Катерина Сакелларопулу и министр обороны страны Никос Панайотопулос 3 ноября прибыли с визитом в Киев.

По материалам: Укринформ