Из зерновой «османской дипломатии» западным лидерам следует извлечь урок – Подоляк

02.11.2022 16:08

Укринформ

Путь к "умиротворению" российской федерации лежит лишь через разумную демонстрацию силы.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил в Твиттере, комментируя возобновление работы "зернового коридора", сообщает Укринформ.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", — отметил Подоляк.

Как сообщал Укринформ, 29 октября российская федерация заявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, обосновав свое решение "нападением на корабли чф" в бухте Севастополя, в чем она обвинила Украину и Великобританию. Несмотря на демарш рф 31 октября 12 судов с зерном покинули украинские порты. Во вторник в ООН заявили, что 2 ноября движения судов по "зерновому коридору" не будет.

2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития заявил, что работа "зернового коридора" возобновлена, отгрузка зерна будет продолжаться по-прежнему.

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"Зерновой коридор" снова открыт, как и раньше… Министр обороны россии шойгу позвонил министру национальной обороны (Турции) Акару и сказал, что отгрузка зерна будет продолжаться, как и раньше, начиная с 12.00 сегодня", — сказал Эрдоган.

В четверг, 3 ноября, «зерновым коридором» отправятся восемь судов с аграрной продукцией.

По материалам: Укринформ