Ядерные угрозы рф: Данилов опубликовал памятку для медведева перед употреблением «традиционных ста граммов»

01.11.2022 18:14

Укринформ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в ответ на ядерные угрозы подготовил для заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева памятку из пяти пунктов и посоветовал повторять ее вслух минимум трижды в сутки.

Как передает Укринформ, об этом глава украинского Совбеза сообщил на своей странице в Фейсбуке.

“медведеву памятка. Распечатать, повторять вслух минимум трижды в сутки, утром, в обед и вечером, после и перед употреблением традиционных 100 (но, скорее всего, больше) грамм крепкого алкоголя:

1. россия окончательно и бесповоротно проигрывает;

2. кремлевский режим сам, добровольно запустил процесс распада недоимперии и фейк-федерации;

3. все территории, оккупированные московией, будут возвращены, и это касается не только Украины, но и Грузии, Молдовы, Японии и других стран и народов. беларусь будет свободной в том числе от российских оккупантов страной;

4. угроза и применение ядерного оружия рф – это акт суицида. россия окончательно превратится в врага номер один для всего мира. Детей и жен на Марсе не спрячете, а им вряд ли хочется из дворцов на Рублевке, Сардинии и других дубаев – «прямо в рай»;

5. полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа рф. Этот последний гнилой зуб имеет и он будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины”, — подчеркнул Данилов.

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Как сообщалось ранее, сегодня заместитель председателя Совета безопасности рф дмитрий медведев заявил, что деоккупация Украиной своих территорий является "прямым поводом" для применения россией ядерного оружия.

По материалам: Укринформ