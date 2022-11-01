Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Микитася до 100 миллионов

Апелляционная палата ВАКС уменьшила залог для Микитася до 100 миллионов

01.11.2022 21:39

Укринформ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда установила для бывшего народного депутата, который фигурирует в деле о возможном предложении €22 млн неправомерной выгоды, залог в размере 100 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС, передает Укринформ.

“Апелляционная палата Высшего антикорсуда 1 ноября 2022 года рассмотрела апелляционные жалобы защитников бывшего депутата на постановление следственного судьи ВАКС от 20 октября 2022 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 260 млн грн залога. По результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников. Постановление следственного судьи отменено в части альтернативной меры пресечения – залога, установив новый – 100 млн грн”, — говорится в сообщении.

Это решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

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Как сообщал Укринформ, 18 октября в НАБУ проинформировали, что задержали бывшего народного депутата на попытке дать мэру Днипра Борису Филатову 22 миллиона евро взятки.

По информации следствия, эти деньги предлагались за возможность получить подряд на строительство метро в городе.

Со своей стороны адвокат бывшего народного депутата Максима Микитася в ходе судебного заседания по избранию ему меры пресечения заявил, что действия мэра Днипра выглядят как провокация взятки, поскольку Филатов написал заявление в НАБУ на Микитася еще 5 сентября, не имея от него соответствующего предложения. Также защита Микитася считает объявленное ему подозрение во взяточничестве необоснованным.

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Во время заседания по избранию меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Подгорец ходатайствовал в ВАКС об избрании Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 200 млн грн.

Высший антикоррупционный суд избрал экс-нардепу Максиму Микитасю меру пресечения в виде ареста до 16 декабря 2022 года с возможностью внесения 260 млн грн залога.

По материалам: Укринформ