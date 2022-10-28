Раде предлагают лишить мандатов Рабиновича и Васильковского

28.10.2022 13:23

Укринформ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко зарегистрировал в парламенте два проекта постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского в связи с прекращением гражданства Украины.

Как сообщает Укринформ, соответствующие проекты зарегистрированы под номерами 8161 и 8160.

Народный депутат Вадим Рабинович был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В то же время Игорь Васильковский избран в одномандатном избирательном округе № 139 (Одесская область) от политической партии "Слуга народа".

Читайте также: В Раде надеются найти механизм лишения Медведчука мандата

В июле этого года СМИ опубликовали скан якобы еще неподписанного Указа Президента о прекращении гражданства Рабиновича, Васильковского и ряда лиц, среди которых, в частности олигарх Игорь Коломойский и председатель Штаба обороны Днипра, бизнесмен Геннадий Корбан. Официально эта информация не подтверждалась.

По материалам: Укринформ