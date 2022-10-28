Президент рассказал, как будет расширять круг тех, кто понимает ситуацию в Украине

Президент рассказал, как будет расширять круг тех, кто понимает ситуацию в Украине

28.10.2022 21:55

Укринформ

Президент Владимир Зеленский планирует, в том числе, и через неформальную дипломатию продолжать расширять круг тех, кто понимает, что происходит в Украине.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении к гражданам, сообщает Укринформ.

«Именно такими обращениями, как это к представителям Йельского университета, мы расширяем круг тех, кто понимает, что происходит в Украине, и помогает нам защищать свободу. Продолжу эту работу и на следующей неделе. Будем и далее расширять наши возможности, в частности, благодаря неформальной дипломатии – через общественность в странах-партнерах, через студенческое сообщество, через профессиональные и бизнес-сообщества», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что в пятницу пообщался со студентами и преподавательским сообществом Йельского университета, который является одним из ведущих университетов США и всего мира.

Президент также днем ​​провел разговор с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Поздравил ее с назначением, обсудил возможности для усиления сотрудничества на разных направлениях – это и направление безопасности, экономика, дипломатия, в том числе интеграция Украины в европейские и евроатлантические структуры.

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Как сообщалось, 24 февраля российская федерация начала новый этап войны против Украины – полномасштабное вторжение. российские захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, пытают и убивают мирное население. Силы обороны Украины оказывают упорное сопротивление российским захватчикам.

По материалам: Укринформ