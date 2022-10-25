Стефанчук в Хорватии встретился с Пелоси – говорили об оружии для Украины

Стефанчук в Хорватии встретился с Пелоси – говорили об оружии для Украины

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25.10.2022 08:44

Укринформ

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обсудил со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вопрос предоставления оружия украинской армии.

Как передает Укринформ, об этом Стефанчук сообщил в Телеграме по итогам встречи с Пелоси.

"Сверхважная встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Встреча, где я в очередной раз услышал о полной солидарности с Украиной. А последние массированные атаки иранских дронов-камикадзе еще больше усилили желание США поддерживать Украину", — подчеркнул Стефанчук.

По его словам, Украина является защитником всего цивилизованного мира, Украина должна победить, иначе этот мир проиграет и США рядом с украинским народом в его борьбе за свободу и свою землю.

"Я искренне благодарю спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси за всестороннюю и постоянную поддержку нашего государства", — подчеркнул глава Верховной Рады.

Стефанчук заявил: "Война еще незавершена. И нашим Вооруженным силам нужно оружие. Этот вопрос обсудили".

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Как сообщал Укринформ, Стефанчук находится в Хорватии, где 25 октября состоится первый парламентский саммит Крымской платформы.

Фото: ВРУ

По материалам: Укринформ