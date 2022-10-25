россия должна вывести войска из Украины – президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Крымская платформа

25.10.2022 16:42

Укринформ

ПА ОБСЕ осуждает агрессию рф против Украины и призывает россию к безоговорочному выводу своих войск с украинской территории.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт во время выступления на первом парламентском саммите международной Крымской платформы.

"Мы незыблемы в своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ", — сказала она.

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Седерфельт напомнила, что ПА ОБСЕ с 2014 года осуждает попытку незаконной аннексии россии Крыма, что является "явным нарушением Хельсинкского заключительного акта". "Наша последняя Бирмингемская декларация, которая была принята в июле, также самым решительным образом осуждает российскую агрессивную войну против Украины", — добавила она.

Президент ПА ОБСЕ указала на то, что рф продолжает совершать в Украине ужасные нарушения международного права, основополагающих прав и прав человека.

"Должны требовать вывода российских войск с территории Украины без дополнительных условий. Должны обеспечить оказание помощи украинцам, которые в ней нуждаются, в частности тем, которые находятся в наших странах. И мы должны совместно работать над тем, чтобы обеспечить долгосрочный мир в Европе… ПА ОБСЕ будет поддерживать обеспечение ответственности за все военные преступления и преступления против человечности", – заявила Седерфельт.

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Она подчеркнула, что россия должна уважать общие ценности и взятые на себя обязательства в рамках ОБСЕ.

По словам главы ПА ОБСЕ, проведение парламентского саммита Крымской платформы является "очередной демонстрацией нашей солидарности с народом Украины".

Как сообщал Укринформ, 24-25 октября в хорватском городе Загреб проходит первый парламентский саммит международной Крымской платформы. К участию в мероприятии приглашены делегации из более 50 стран и институтов. Украина также пригласила представителей стран, которые не являются членами платформы, в том числе из Южной Америки, Африки и Азии.

По материалам: Укринформ