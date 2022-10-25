Кулеба и Блинкен обсудили агрессию рф и «грязную бомбу» — Госдеп

25.10.2022 07:10

Укринформ

Глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили развитие событий, связанных с агрессией рф, а также заявления москвы о возможном применении «грязной бомбы» на территории Украины.

Об этом сооющил Госдепартамент США по результатам телефонного общение глав дипломатических ведомств, передает Укринформ.

«Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны США на фоне российской агрессии, зверств, а также риторики (возможности применения – ред.) так называемых «грязных бомб» в Украине», — отметили в Госдепе.

При этом Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются верны взаимодействию с союзниками и партнерами, «чтобы продолжать удовлетворять потребности Украины в оборонной помощи на поле боя».

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Как сообщал Укринформ, в понедельник США заявили, что внимательно отслеживают ситуацию, связанную с риторикой россии о вероятном применении в Украине «грязной бомбы», однако пока не видят признаков подготовки к этому.

Фото: МИД

По материалам: Укринформ