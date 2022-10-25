Еврокомиссия анонсировала Берлинскую конференцию экспертов по восстановлению Украины

24.10.2022 16:42

Укринформ

В Еврокомиссии анонсирована международная конференция экспертов по восстановлению Украины, которая состоится завтра в Берлине под эгидой немецкого председательства G7 и Европейской комиссии.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована сегодня на сайте Еврокомиссии.

«Завтра президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Олаф Шольц, как руководитель немецкого председательства в G7, совместно проведут в Берлине Международную конференцию экспертов по восстановлению, возобновлению и модернизации Украины. Эта конференция станет еще одним важным шагом в серии глобальных событий, демонстрирующих непоколебимую поддержку Украины со стороны Европейской комиссии и международного сообщества перед фактом непровоцированной и неоправданной агрессивной войны», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Еврокомиссия и международное сообщество будут продолжать поддерживать Украину также в вопросах, выходящих за пределы ее немедленных потребностей, и будут помогать ей на пути вступления в Европейский Союз.

Конференция, которая состоится завтра, 25 октября, в Берлине, объединит известных экспертов мирового уровня по разным дисциплинам и сферам, международные организации, официальных лиц высокого уровня от правительств, представителей аналитических структур и академических кругов, представителей гражданского общества и общественного сектора, а также представителей правительства Украины.

«Дискуссии, которые будут проведены во время конференции, будут способствовать уточнению глобальных усилий на пути к «зеленому», стабильному, богатому и демократическому будущему Украины. Целенаправленные рекомендации специалистов будут обнародованы на сайте Международной конференции экспертов в качестве исходного документа. Эти рекомендации будут использованы для двусторонних, европейских, многосторонних переговоров с украинскими партнерами», – говорится в обнародованной информации.

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Как сообщалось, Еврокомиссия впервые предложила создать международную платформу по восстановлению Украины 18 мая текущего года. Эта идея была поддержана правительством Германии, которая в настоящее время председательствует в «Группе семи».

По материалам: Укринформ