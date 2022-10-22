Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев

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21.10.2022 12:24

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа и отметил геноцидную составляющую войны россии против Украины.

Об этом он заявил в обращении к международной конференции по войне в Украине "Международное право против геноцида" в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

«Когда мы говорим о геноциде, я должен обратить внимание, что Голодомор не признан Бундестагом Германии как геноцид украинцев. Я убежден, что препятствия всегда были политическими, а именно: отсутствие предыдущей политической воли в Бундестаге и старая добрая политика «стараться не провоцировать Россию». Все эти факторы привели к тому, что вопрос застрял во взвешенном состоянии», — сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии обратил внимание на тот факт, что автор термина геноцид Рафал Лемкин определил Голодомор как «классический пример советского геноцида».

«Не может быть лучшей правовой оценки. В ноябре будет 90-я годовщина сталинского геноцида украинского народа. Я рассчитываю, что увижу справедливое историческое решение, принятое Бундестагом Германии уже этой осенью, чтобы почтить жертв трагедии, а также, наконец, восстановить международное право и справедливость. Политика «не провоцировать россию» наконец-то исчезла, поэтому это момент сделать правильную вещь», — обратился министр.

Глава МИД также подчеркнул, что действия россиян в войны против Украины подпадают под критерии геноцида. В частности, Кулеба акцентировал внимание на подстрекательстве к геноциду и силовой перевозке, усыновлению и воспитанию детей как части другого национального сообщества. В этом контексте министр отметил, что Украина полагается на поддержку Германии по созданию специального международного трибунала для наказания преступления агрессии России.

«Как и Сталин 90 лет назад, путин сознательно ставит своей целью убить украинцев. 90 лет спустя путин целенаправленно убивают украинцев, чтобы стереть нашу идентичность», — заявил глава украинской дипломатии.

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Как сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска России обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел.

Голодомор 1932-1933 годов – это акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода.

День памяти жертв голодоморов отмечается каждый год в четвертую субботу ноября.

Фото Ольги Танасийчук

По материалам: Укринформ