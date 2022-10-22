Политика

Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 22 октября, 2022
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Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев

Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев

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21.10.2022 12:24

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом украинского народа и отметил геноцидную составляющую войны россии против Украины.

Об этом он заявил в обращении к международной конференции по войне в Украине "Международное право против геноцида" в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа.

«Когда мы говорим о геноциде, я должен обратить внимание, что Голодомор не признан Бундестагом Германии как геноцид украинцев. Я убежден, что препятствия всегда были политическими, а именно: отсутствие предыдущей политической воли в Бундестаге и старая добрая политика «стараться не провоцировать Россию». Все эти факторы привели к тому, что вопрос застрял во взвешенном состоянии», — сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии обратил внимание на тот факт, что автор термина геноцид Рафал Лемкин определил Голодомор как «классический пример советского геноцида».

Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев

«Не может быть лучшей правовой оценки. В ноябре будет 90-я годовщина сталинского геноцида украинского народа. Я рассчитываю, что увижу справедливое историческое решение, принятое Бундестагом Германии уже этой осенью, чтобы почтить жертв трагедии, а также, наконец, восстановить международное право и справедливость. Политика «не провоцировать россию» наконец-то исчезла, поэтому это момент сделать правильную вещь», — обратился министр.

Глава МИД также подчеркнул, что действия россиян в войны против Украины подпадают под критерии геноцида. В частности, Кулеба акцентировал внимание на подстрекательстве к геноциду и силовой перевозке, усыновлению и воспитанию детей как части другого национального сообщества. В этом контексте министр отметил, что Украина полагается на поддержку Германии по созданию специального международного трибунала для наказания преступления агрессии России.

«Как и Сталин 90 лет назад, путин сознательно ставит своей целью убить украинцев. 90 лет спустя путин целенаправленно убивают украинцев, чтобы стереть нашу идентичность», — заявил глава украинской дипломатии.

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Как сообщалось, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Войска России обстреливают и уничтожают объекты инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел.

Голодомор 1932-1933 годов – это акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода.

День памяти жертв голодоморов отмечается каждый год в четвертую субботу ноября.

Фото Ольги Танасийчук

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 22 октября, 2022
0 0 1 минута чтения
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