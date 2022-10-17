Министры ЕС рассмотрят ситуацию в Украине и примут санкции против Ирана

17.10.2022 11:41

Укринформ

Министры иностранных дел стран Евросоюза, встречающиеся 17 октября в Люксембурге, намерены принять пакет санкций против Ирана в связи с нарушением прав человека и рассмотрят показания о привлечении Ирана к поставкам оружия россии.

Об этом заявил сегодня в Люксембурге перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

В то же время министры примут решение о выделении Украине очередного транша европейской военной помощи и о развертывании тренировочной миссии для ВСУ.

«Первым вопросом повестки дня будет Украина. Мы видели плохие новости – в это утро россия атаковала дронами Киев, центр города. Мы обсудим ситуацию в Украине и примем определенные меры… Наиболее важные решения будут связаны с новым, шестым, траншем военной помощи для Украины из Европейского фонда мира и с применением тренировочной миссии. Это последний этап нашего обсуждения. Надеюсь, что в конце все с этим согласятся», – сказал Боррель.

Он отметил, что отдельные страны-члены, такие как Франция, Германия и другие, продолжают тренировать украинских военнослужащих по обращению с оружием, которое передают Украине. В то же время, создание тренировочной миссии ЕС, которая будет расположена за пределами самой Украины, позволит совместить усилия многих европейских армий и осуществлять тренировки и предоставлять военное образование высокого уровня не только для солдат, но и для украинских командиров.

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Отвечая на вопросы журналистов относительно реакции ЕС на поставки Ираном в россию дронов для осуществления атак на Украину, высокий представитель ЕС отметил, что министры рассмотрят сегодня доказательства такого привлечения и примут во внимание возможные меры.

"Это будет обсуждаться. Мы рассмотрим конкретные свидетельства об участии Ирана, которое сам Иран решительно опровергает. Поэтому давайте посмотрим, какой является информация. Кулеба (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – ред.) будет принимать участие во встрече. Но санкции против Ирана, которые, надеюсь, сегодня примут министры, направленные на поддержку храбрых женщин в Иране, будут приняты в ответ на репрессии против демонстрантов», – сообщил Боррель.

Он особо подчеркнул то, что российская агрессивная война против Украины приводит к тяжелым социально-экономическим последствиям по всему миру. Боррель напомнил, что, по данным UNICEF, в мире на 19% возросло количество детей, проживающих в условиях бедности. Более 4 млн детей остаются без доступа к образованию и без перспектив, что является большой проблемой для будущего.

«Эта война продолжает распространять шоковые волны по всему миру. россия все больше оказывается в изоляции, как мы могли видеть в течение последних дней в ООН. Морально, политически и даже в военном измерении россия проигрывает эту войну. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. И мы будем это делать», – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, с начала российского военного вторжения в Украину ЕС и его страны-члены проявили солидарность с Украиной, стали оказывать ей существенную политическую, экономическую, гуманитарную и военную помощь.

Впервые в истории ЕС выделил военную помощь стране, находящейся в состоянии активных боевых действий. Из так называемого Европейского фонда мира, формируемого за счет вкладов государств — членов ЕС, Украина получила пять траншей финансирования для закупки вооружения и военного оборудования на общую сумму более 2,6 млрд евро. Сегодня, как ожидается, европейские министры иностранных дел примут решение о выделении Украине очередного такого транша в объеме 500 млн евро.

По материалам: Укринформ