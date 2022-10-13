Штаты не будут вести переговоры с россией от имени Украины – Госдеп
Штаты не будут вести переговоры с россией от имени Украины – Госдеп
13.10.2022 06:19
Укринформ
США продолжат придерживаться политики «никаких переговоров об Украине без Украины» и не собираются вести диалог с россией об урегулировании от имени официального Киева, как того хотели бы в Кремле.
С таким заявлением выступил на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Мы ясно подчеркнем, что роль правительства Соединенных Штатов не состоит в том, чтобы вести переговоры от имени любой другой страны, в том числе, конечно, от имени Украины", — сказал Прайс.
Он отметил: если будет возможность для диалога и дипломатии, чтобы положить конец войне, это должно произойти между Украиной и россией.
«Мы не будем принимать решения и не собираемся вести переговоры от имени Украины или какой-либо другой страны», — подчеркнул представитель Госдепартамента.
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Как сообщал Укринформ, накануне в Вашингтоне назвали «позерством» заявления российской стороны о готовности к мирному диалогу на фоне ракетных ударов по мирным украинским городам.
В МИД Украины заявили, что не собираются вести переговоры с российскими террористами, пока во главе рф находится нынешний президент.
По материалам: Укринформ