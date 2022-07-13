Украина пользуется оперативной паузой россиян – ISW

Украинские силы продолжают наносить удары по российским складам боеприпасов на юге Украины, а россияне предприняли провокационную атаку на атомную электростанцию ​​в Энергодаре, пытаясь обвинить в этом украинцев, говорится в новом отчете Института военных исследований США (ISW).

Российские войска в Украине все еще находятся в оперативном простое, во время которого они перегруппировываются и пытаются восстановить свои истощенные силы. Российские власти во вторник не объявляли о каких-либо территориальных приобретениях, но, как подчеркивает ISW, оперативный перерыв не означает полной приостановки операций, пишет Первая Лента.

По данным аналитического центра, россияне провели ограниченные и неэффективные наземные атаки к северу от Славянска и к востоку от Северска в Донецкой области на востоке Украины. Они вели огонь с воздуха и артиллерии в районе Бахмута и Авдеевки. Также они проводили безуспешные атаки севернее Харькова.

Тем временем украинские силы продолжали наносить удары по российской военной инфраструктуре на оккупированных территориях на юге Украины в понедельник и вторник.

Ранее мы сообщали, что украинские партизаны совершают нападения на коллаборационистов.