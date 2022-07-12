ISW: украинские партизаны совершают нападения на коллаборационистов

Украинские партизаны атакуют оккупационные власти на оккупированных Россией территориях. Информация о нападениях на коллаборационистов подтверждается украинскими и американскими источниками. Хотя Кремль и пытается различными способами присоединить завоеванные территории к России, он постоянно сталкивается со многими трудностями.

«Кремль по-прежнему стремится присоединить к России оккупированные территории Украины, не только на Донбассе. Путин упростил процедуру предоставления российского гражданства всем гражданам Украины, что может свидетельствовать о намерении аннексировать оккупированные территории, в том числе и Харьковскую региона», — оценили в ISW, пишет УРА-Информ.

Между тем российская армия по-прежнему сталкивается с дезертирством и нехваткой солдат. «В понедельник россияне нанесли ограниченные и малоэффективные удары к северо-западу от Славянска и к востоку от Донецка. Они также продолжали наносить артиллерийские удары и удары с воздуха в районе Северска и Бахмута», — говорится в сообщении.

Как было добавлено, Беларусь продолжает предоставлять России свое воздушное пространство, и, как сообщают блогеры из независимого проекта «Белорусский хаджун», впервые с апреля туда прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Ранее мы сообщали, что российские солдаты морально и физически истощены.