Поляки собирают на дрон для Украины: процесс продолжается

Публицист Славомир Сераковский запустил сбор средств для сбора 22,5 млн злотых на беспилотник для украинской армии.

«Мы уже собрали 5 миллионов! Нас уже почти 50 тысяч вкладчиков», — сообщил Сераковский в понедельник в социальных сетях, пишет Первая Лента.

Напомним, что публицист Славомир Сераковский запустил сбор средств для сбора 22,5 млн злотых на беспилотник для украинской армии. Кампания получила широкую огласку, в результате чего было собрано более 5 миллионов злотых.

«Мы уже собрали 5 миллионов! Нас уже почти 50 тысяч участников и даже больше, кто проходит по ссылке на скриншот Байрактары — ультрасовременного вооруженного беспилотника для борьбы с российской агрессией!» — сообщил Сераковский в социальных сетях в понедельник.

«Наша совместная акция происходит, когда Украина оказывается во все более сложной ситуации и жестоко вытесняется из других городов российским натиском. Вчера она потеряла Лисичанск, а значит и всю Луганскую область. У украинцев есть солдаты, но им не хватает современной техники», — написал на своей странице журналист.

Ранее мы сообщали, что сотни американских компаний хотят производить оружие для Украины.