ВСУ полностью освободили остров Змеиный

На Змеином острове в Черном море больше нет российских военных, сообщил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

«На Змеиных россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию и выбили их. Все будет Украина», — написал Ермак, отмечает Первая Лента.

Ранее оперативное командование «Південь» сообщало, что в ночь на среду, после успешного проведения украинскими войсками очередного этапа боевой операции с ракетно-артиллерийскими ударами по Змеиному острову, противник «спешно эвакуировал остатки гарнизона на двух быстроходных катерах» и, вероятно, покинул остров. «Сейчас на Змеином острове взрывы», — объявило командование.

Украинская армия уже более недели сообщает об обстрелах в районе Змеиного острова. Это были удары, в том числе по радиолокационной станции и российской зенитной системе.

Российские войска оккупировали остров вскоре после начала вторжения в Украину 24 февраля. Затем, по данным украинской стороны, они перебросили туда модернизированные зенитно-ракетные комплексы, станции радиоэлектронной борьбы и другое вооружение и технику для прикрытия возможного десанта или массированного огня из Одессы.

Ранее мы сообщали, что НАТО продолжит военную поддержку Украины и увеличивает силы реагирования.