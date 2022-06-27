Столтенберг объявил об увеличении сил повышенной готовности НАТО

До более 300 000 силы высокой боевой готовности будут увеличены, заявил Йенс Столтенберг в понедельник в Мадриде. Глава Альянса также выразил надежду, что представители государств-членов «дадут понять, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности и нашим ценностям».

«Мы укрепим нашу передовую оборону на саммите в Мадриде», — сказал Йенс Столтенберг. — Мы усилим наши боевые группы в восточной части Альянса до уровня бригады, — добавил он и объявил об увеличении сил повышенной готовности до более чем 300 000 человек, что в настоящее время составляет 40 000 человек, пишет Первая Лента.

Он также заявил о повышении способности НАТО действовать в кризисных и конфликтных ситуациях. В этом контексте он упомянул, среди прочего: увеличение количества техники и поставок военного снаряжения, усиление противовоздушной обороны и командования, совершенствование планов обороны силами, предназначенными для обороны конкретных союзников.

— Я ожидаю, что на саммите НАТО союзники четко заявят, что Россия представляет прямую угрозу нашей безопасности, нашим ценностям, международному порядку, основанному на правилах, — подчеркнул он.

Ранее в Москве заявили об очередном враждебном шаге США.