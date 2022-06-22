Посол Польши в Киеве: не думаю, что Украина может позволить себе длительный конфликт, как и Россия

Я не думаю, что Украина может позволить себе длительный конфликт, как и Россия. Об этом заявил в посол Польши в Киеве Бартош Чихоцки.

Чихоцкого спросили, как может выглядеть ход войны в Украине в ближайшие недели и месяцы, достаточно ли этого для замораживания конфликта, против которого предостерегает украинская сторона, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Я не думаю, что Украина может позволить себе длительный конфликт, как и Россия. Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем сложнее будет достичь компромисса и тем выше риск его распространения на другие страны, но многие люди в прогнозах насчет России или других разочаровались, поэтому я предпочитаю не присоединяться к этой группе», — сдержанно сказал Чихоцкий.

«Будет еще много жертв, много преступлений, но я не думаю, что этот конфликт будет длиться годами на таком уровне интенсивности», — сказал Чихоцки.

Посла также спросили о последствиях недавних визитов в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Иоанниса.

Чихоцкий ответил, что «что касается украинско-российских переговоров, то мы не видим никаких прямых последствий» этой поездки.

Ранее мы сообщали, что Еврокомиссия выступила за предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине.