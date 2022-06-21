Запад замешан в агрессии России против Украины — нобелевский лауреат

Запад замешан в агрессии России против Украины, потому что он не отреагировал должным образом, когда Россия разрушала Чечню, оккупировала Грузию и Крым, заявила нобелевский лауреат Джоди Уильямс. Она также выразила восхищение поляками, принявшими миллионы беженцев.

Она оценила, что трудно подобрать слова, которые можно было бы адресовать людям, пережившим ад, лишившимся нормальной жизни, дома, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

По ее мнению, Запад замешан в агрессии России против Украины, потому что не реагировал должным образом, когда Россия уничтожала Чечню, когда оккупировала Грузию и Крым. «Никто ничего не сделал. Путин подумал: им все равно, я могу делать, что хочу», — описала ситуацию Нобелевский лауреат.

Три лауреата Нобелевской премии мира — Джоди Уильямс (США), Таваккол Карман (Йемен) и Лейма Гбоуи (Либерия) прилетели в Краков, чтобы поговорить с женщинами из Украины в центрах помощи беженцам. Визит должен стать выражением солидарности с женщинами-беженками.

Ранее мы сообщали, что российская армия не имеет большого потенциала в направлении Северодонецка.