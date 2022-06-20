Российская армия не имеет большого потенциала в направлении Северодонецка — генерал

Бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак в эфире TVN24 объяснил, как выглядят последние перемещения российских войск в Украине. Первоначально он сосредоточился на ситуации вокруг Северодонецка, который до сих пор обороняет украинская армия.

— Россияне атакуют, доходят до определенных частей города, которые, по их мнению, захватывают, затем ночью украинцы наносят ответный удар, выталкивают россиян из этих частей города, и бой начинается заново. На самом деле эта борьба продолжается уже полтора месяца. Россияне безуспешно пытаются захватить этот город, — заявил он, пишет Первая Лента.

Генерал на вопрос, какие силы используются для борьбы за Северодонецк, ответил, что, по оценкам, «защитники имеют потенциал около 300 хорошо подготовленных, закаленных в боях бойцов». — Оборона эффективная, при этом силы все время пересоздаются, ведь украинцы несут потери в этом бою, поэтому восполняют потери, держат оборону Северодонецка все время, не допуская форсирования реки Северский Донец, — указал он.

— Россияне постоянно опустошают город массированным артиллерийским огнем, пытаясь подавить оборону украинской армии. На мой взгляд, украинцы хорошо подготовлены к обороне, что позволяет им пережить артиллерийский обстрел, а после прекращения огня выйти на боевые позиции и отразить атаки», — сказал он. Он также указал, что российская армия «не имеет большого потенциала в этом направлении».

Ранее мы сообщали, что британский адмирал рассказал о роковой ошибке Путина.