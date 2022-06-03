Общество

ВСУ нанесли очередные большие потери оккупантам в Северодонецке

Противник несет большие потери в городе.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 3 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад

Украинские военные продолжают вести военные действия в Северодонецке. Несмотря на то, что еще два дня назад россиянам удалось захватить 80 процентов города, сейчас ситуация не в пользу противника.

По последним данным из ВСУ на данный момент боевые действия идут в центре города, при этом украинские военные даже ходят в контратаку. Источник же сообщает, что россияне несут огромные потери, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канале Вертикаль.

Источник отмечает, что украинские военные несколько раз успешно ходили в тыл врага. Отмечается, что противник пытается отойти от своих позиций.

«У рашистов большие проблемы в Северодонецке, ВСУ провели несколько удачных заходов в тыл врага, у рашиков большие потери, они пытаются отойти», — сообщает источник.

Ранееа американский генерал заявил, что ближайшие недели войны в Украине будут решающими.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 3 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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