Политика

Зеленский обратился к мэрам американских городов с важным обращением

Хочет, чтобы они не помогали России.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 4 июня, 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил мэров США прекратить сотрудничество с российскими городами-партнерами.

«Что дают вам эти связи? Пожалуй, ничего. А вот России они позволяют говорить, что она, даже после начала такой войны, не изолирована», — сказал Президент Украины, пишет Первая Лента.

«Мир видел разные тирании. В разные времена. Под разными флагами. И всех их объединяет то, что они попирают права и свободы обычных людей. Тираны не признают прав и свобод местного самоуправления. И обычно именно свободные люди в городах, которые выбирают все же свободу, ставят точку в истории тиранов»,- подчеркнул Зеленский.

По словам Президента Украины, некоторые американские города сотрудничают с городами России как города-партнеры. В качестве примеров он привел Чикаго и Москву, Джексонвилл и Мурманск, Сан-Диего и Владивосток.

Зеленский также обратился к мэрам США с просьбой о дальнейшей помощи Украине.

Ранее мы сообщали, что ВСУ нанесли очередные большие потери оккупантам в Северодонецке.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 4 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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