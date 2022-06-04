«Сирийский мясник» больше не командует войной в Украине: очередные изменения в российской армии

Российский генерал Александр Дворников больше не командует наступлением на Украину, считают аналитики Conflict Intelligence Team (CIT. По мнению экспертов, новым главнокомандующим стал заместитель министра обороны Геннадий Жидко.

CIT более недели назад узнал из военных источников, что место Дворникова занял генерал Геннадий Жидко. Он бывший командующий Восточным военным округом, а с осени прошлого года заместитель министра обороны по военно-политическим вопросам, пишет Первая Лента.

Аналитик Руслан Леваев охарактеризовал 56-летнего военного как «главного политрука», замполита. Он добавил, что не знает причин смены главкома. «Это может быть просто процесс ротации, как мы видели в Сирии», — отметил он.

Дворников, известный как «Сирийский мясник», был одним из командующих российской военной операцией в Украине. Информация о том, что Москва доверила ему главное командование в Украине, появилась в начале апреля.

Ранее мы сообщали, что ВСУ нанесли очередные большие потери оккупантам в Северодонецке.