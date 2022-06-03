Почти все виды новейшего российского вооружения содержат комплектующие из США и стран ЕС

Американские исследователи, которых украинские службы пригласили для самостоятельного анализа российского вооружения, установили, что почти вся новейшая техника содержала комплектующие от компаний США и ЕС, в том числе микропроцессоры, печатные платы, моторы и антенны.

Как отмечается в New York Times, аналитики Conflict Armament Research изучили самые современные виды оружия агрессора, например, самонаводящиеся части в крылатых ракетах. «Передовые российские системы вооружения и связи были построены на основе западных интегральных схем», — сказал Дэмиен Сплитер, один из ученых, изучающих технику оккупантов на Украине, пишет Первая Лента.

Согласно данным, собранным Мэтью К. Кляйном, экономистом, занимающимся вопросами экспортного контроля, стоимость российского импорта промышленных товаров из девяти крупнейших экономик мира в апреле упала на 51 процент по сравнению со средним показателем за сентябрь 2021 года. по февраль 2022 года.

12 мая министр торговли США Джина Раймондо заявила, что санкции США против России вынуждают армию оккупантов использовать чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Представитель торгового ведомства Робин Паттерсон заявила, что количество поставок из США в Россию подпадающих под санкции товаров, таких как полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионика и морская техника, сократилось на 85% и на 97% в мае по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Ранее мы сообщали, что ВСУ нанесли очередные большие потери оккупантам в Северодонецке.