НАТО нанесло еще один удар по Путину: «спецоперация» идет по плану

Подписанный 25 лет назад договор между НАТО и Россией больше не ограничивает возможности усиления присутствия Альянса на востоке, поскольку Россия нарушила договор, вторгшись в Украину, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью BNS.

В соответствии с соглашением между НАТО и Россией, заключенным в 1997 году, НАТО обязалось не размещать на постоянной основе значительные силы в Центральной и Восточной Европе, в том числе в странах Балтии. Россия, в свою очередь, обязалась «воздерживаться от агрессии против своих соседей» и не сделала этого, — указал Джоанэ и добавил, что поэтому у Альянса больше нет ограничений на наращивание сил на восточном крыле, пишет Первая Лента.

«Россия фактически стерла все содержание этого учредительного акта. (…) Россия вышла из соглашения, которое она заключила с нами, так что теперь у нас больше нет ограничений, когда речь идет о сильном присутствии НАТО на восточном крыле и гарантировать, что каждый дюйм площади территории НАТО будет защищен Статьей 5 НАТО и нашими союзниками», — сказал Джоанэ, присутствовавший на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

Ранее в разведке сообщили, сколько будет продолжаться война в Украине.