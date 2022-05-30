Политика

НАТО нанесло еще один удар по Путину: «спецоперация» идет по плану

Похоже, что даже российский президент не думал, что все-так произойдет.

Photo of Виктор Виктор Send an email 24 часа agoОбновлено: 30 мая, 2022
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Подписанный 25 лет назад договор между НАТО и Россией больше не ограничивает возможности усиления присутствия Альянса на востоке, поскольку Россия нарушила договор, вторгшись в Украину, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью BNS.

В соответствии с соглашением между НАТО и Россией, заключенным в 1997 году, НАТО обязалось не размещать на постоянной основе значительные силы в Центральной и Восточной Европе, в том числе в странах Балтии. Россия, в свою очередь, обязалась «воздерживаться от агрессии против своих соседей» и не сделала этого, — указал Джоанэ и добавил, что поэтому у Альянса больше нет ограничений на наращивание сил на восточном крыле, пишет Первая Лента.

«Россия фактически стерла все содержание этого учредительного акта. (…) Россия вышла из соглашения, которое она заключила с нами, так что теперь у нас больше нет ограничений, когда речь идет о сильном присутствии НАТО на восточном крыле и гарантировать, что каждый дюйм площади территории НАТО будет защищен Статьей 5 НАТО и нашими союзниками», — сказал Джоанэ, присутствовавший на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе.

Ранее в разведке сообщили, сколько будет продолжаться война в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 24 часа agoОбновлено: 30 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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