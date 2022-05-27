В разведке сообщили, сколько будет продолжаться война в Украине

Война в Украине будет продолжаться минимум до зимы. Такое предположение высказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Он считает, что война будет продолжаться до того времени, пока президент Российской Федерации Владимир Путин не захочет сдавать свои позиции и отказываться от захватнических намерений. На данный момент российская армия хочет выйти на админграницы Луганской и Донецкой области, при этом новые планы корректирует ежемесячно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Крым.Реалии.

«Он (Путин — ред.) никому не доверяет, никого не слышит. У него свои планы восстановления Российской империи. Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь, или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам оказывают», — сообщил Скибицкий.

Также он добавляет, что Путин будет править Россией до конца своих дней и он отказался от планов иметь преемника.

Ранее Зеленский рассказал, какой ценой Украина может вернуть Крым.