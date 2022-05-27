Политика

Всемирная организация здравоохранения о кризисе в Украине: циничное выступление России

В очередной раз циничное заявление от россиян.

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 мая, 2022
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в четверг приняла резолюцию, в которой признала, что военные действия России в Украине привели к кризису в области здравоохранения в стране. За резолюцию выступили 88 членов ВОЗ, против — 12, воздержались 53.

Одновременно с принятой резолюцией Россия представила свой проект, который был отклонен при голосовании — за документ проголосовали 15 избирателей, против — 66. В обоих документах выражена «глубокая озабоченность продолжающимся кризисом здравоохранения в Украине», но только в принятой резолюции в качестве причины этого кризиса упоминается вторжение России в Украину, пишет Первая Лента.

Постпред Великобритании при ООН в Женеве Саймон Мэнли назвал проект резолюции, предложенный Россией, «циничной попыткой отвлечь и запутать».

Вчера Тедрос Адханом Гебрейесус был переизбран главой ВОЗ. Голосование в четверг совпало с публикацией доклада Гебрейесуса, в котором подчеркиваются «разрушительные» последствия для здоровья российского вторжения в Украину. В нем перечислены, среди прочего 235 нападений на инфраструктуру здравоохранения, а также массовые жертвы в войне и сбои в работе служб здравоохранения Украины, угрожающие жизни людей.

Ранее в разведке сообщили, сколько будет продолжаться война в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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