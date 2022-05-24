Политика

Зеленский рассказал, какой ценой Украина может вернуть Крым

Глава государства заявил, что могут погибнуть сотни тысяч украинских военных.

Photo of Виктор Виктор Send an email 22 часа agoОбновлено: 24 мая, 2022
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Освобождения Крыма украинскими военными приведет к огромным потерям Украины. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский и даже назвал цифры.

Во время выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) в формате вопрос – ответ его спросили реалистично ли Украине вернуть оккупированный Россией Крым. Он заявил, что если решать этот вопрос военным путем, то это приведет к сотням тысяч убитых среди украинских военных, пишет Первая Лента.

«Понимаете, на сегодня, я уверен, что это сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. С нашей стороны — это сотни тысяч убитых», — подчеркнул Зеленский.

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что Украине по силам военным путем не только вернуть границы к 23 февраля, но и также освободить полностью Донбасс и Крым.

Ранее мы сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность отправки спецназа в Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 22 часа agoОбновлено: 24 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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