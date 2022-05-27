Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новый альянс

Великобритания предлагает Украине не вступать в Европейский союз, а стать членом нового Альянса. Такое предложение получила Украина от премьер-министра Бориса Джонсона.

В союз должны войти страны, которые ревностно относятся к своему суверенитету и видят в Российской Федерации национальную угрозу, кроме британцев это Украина, Польша, Эстония, Латвия и Турция, пишет Первая Лента со ссылкой на итальянское издание Corriere della sera.

Украинские власти еще не заняли конкретную позицию по предложению Джонсона, но могут серьезно к нему отнестись, если ЕС откажет Киеву в кандидатстве в члены Евросоюза. В последнее время в ЕС часто заявляют о том, что вхождение Украины союз может занять десятилетия.

В то же время само издание считает такой альянс не жизнеспособным, так как у Британии нет финансовых ресурсов, чтобы помогать Украине, а Польша, Эстония, Латвия и Литва вряд ли захотят скомпрометировать свои отношения с Брюсселем.

Ранее мы сообщали, что Зеленский назвал единственный позитив переговоров с Россией.