Зеленский назвал единственный позитив переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 мая, выступил во время Украинского завтрака в Давосе. Глава государства принимал участие по видеосвязи.

Он заявил, что переговоров с Россией фактически нет и все они провалились кроме одного момента. Зеленский отметил, что единственным положительным моментом можно назвать то, что удалось вывезти людей из Мариуполя, а также гражданских и военных из «Азовстали», пишет Первая Лента.

«Единственный позитивный момент – если можно сказать, что это позитив – это то, что стороны начали говорить о разблокировании «Азовстали» и вывозе людей из Мариуполя. Гражданских людей прежде всего вывозили, а потом уже и с завода «Азовсталь» вывозили людей – раненых, тяжелых. Поэтому я считаю, что был хоть какой-то позитив, что людей дали возможность эти переговоры вывезти», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что Российская Федерация не заинтересована в дальнейших переговорах и не видит, как ситуация может измениться.

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