Политика

Британская разведка назвала главную причину боевых действий за остров Змеиный

Речь идет о контроле в северо-западной части Черного моря.

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 11 мая, 2022
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Бои продолжаются на Змеином острове, где Россия пытается укрепить незащищенный там гарнизон. Если бы она укрепила там свои позиции, это позволило бы ей доминировать в северо-западной части Черного моря, заявило в среду министерство обороны Великобритании.

«Украина успешно атаковала российские корабли ПВО и снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после того, как российский флот отступил в Крым после потери Москвы», —  говорится в ежедневном сводке разведки, пишет Первая Лента.

«Нынешние усилия России по его укреплению. Силы на острове Змеиный дают Украине больше возможностей для столкновения с российскими войсками и уничтожения техники. Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный, крылатые ракеты стратегической ПВО и береговой обороны могут доминировать в северо-западной части Черного моря», — добавили в разведке.

Ранее мы сообщали, что Арестович рассказал, что в действительности значат слова Путина на параде 9 мая.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 11 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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