Британская разведка назвала главную причину боевых действий за остров Змеиный

Бои продолжаются на Змеином острове, где Россия пытается укрепить незащищенный там гарнизон. Если бы она укрепила там свои позиции, это позволило бы ей доминировать в северо-западной части Черного моря, заявило в среду министерство обороны Великобритании.

«Украина успешно атаковала российские корабли ПВО и снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские корабли снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после того, как российский флот отступил в Крым после потери Москвы», — говорится в ежедневном сводке разведки, пишет Первая Лента.

«Нынешние усилия России по его укреплению. Силы на острове Змеиный дают Украине больше возможностей для столкновения с российскими войсками и уничтожения техники. Если Россия укрепит свои позиции на острове Змеиный, крылатые ракеты стратегической ПВО и береговой обороны могут доминировать в северо-западной части Черного моря», — добавили в разведке.

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