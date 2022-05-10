Арестович рассказал, что в действительности значат слова Путина на параде 9 мая

Президент России Владимир Путин не хочет большой войны с НАТО. Такой вывод сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович после высказывания российского президента во время выступления на Параде Победы 9 мая.

Российский президент тогда заявил о том, что «мы должны уберечь мир от войны». Арестович решил перевести с «кремлёвского на русский» высказывания Путина, пишет Первая Лента.

«Ядерной войны не будет. Войны с НАТО не будет. Будет вялотекущая попытка решить три основные задачи: выход на границы Луганска, выход на границы Донецка и Херсона, и далее попытка удержания границ путём проведения скрытой мобилизации, снятия техники с хранения и создания группировки, которая будет переводить борьбу в партер, которая была с лета 2015-го по февраль 22-го, с торговлей на переговорах, созданием личных переговорных площадок по теме давайте какое-то соглашение типа «Минск-3» подпишем или «Стамбул-1″, где якобы украинская сторона признает реалии», — рассказал он в интервью Марку Фейгину.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла в небе легендарного летчика.