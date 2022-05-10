С Путиным все-таки что-то не так – новые вопросы после Парада

Появилось больше слухов о плохом здоровье Владимира Путина. Все благодаря фотографиям и записям военного парада в День Победы.

Президент России кашлял, его ноги были укрыты одеялом. Как отмечают СМИ, большинство ветеранов войны в ложе почета не нуждались в дополнительных укрытиях, а температура в Москве была около 9 градусов тепла, пишет Первая Лента.

В течение нескольких месяцев СМИ соревнуются в анализе позы, движений, мимики и поведения Владимира Путина во время публичных выступлений. Так было и во время парада в понедельник, посвященного Дню Победы, отмечаемому в России. Во время ежегодного парада Владимир Путин сидел, свернувшись калачиком, с тяжелым одеялом на ногах, отмечают СМИ, подчеркивая, что слухи о якобы болезни российского президента возобновляются.

Mirror и The Independent утверждают, что Владимир Путин был единственным, кто укрыл колени одеялом, в то время как его окружали ветераны ВОВ намного старше его, а температура в это время была около 9 градусов по Цельсию.

Бывший британский дипломат Тони Брентон сказал: «Тяжелое одеяло — интересная деталь. О плохом здоровье Путина регулярно ходят слухи, которые, конечно же, не подтверждаются Кремлем. Последние два года Путин изолировал себя из-за пандемия COVID-19».

Среди наиболее часто повторяемых теорий о здоровье Владимира Путина — теория о прогрессирующей болезни Паркинсона.

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