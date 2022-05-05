В МИД напомнили депутатам, для чего нужны дипломатические паспорта

В МИД напомнили депутатам, для чего нужны дипломатические паспорта

05.05.2022 05:59

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины призывает народных депутатов неукоснительно соблюдать положения о дипломатическом паспорте

Об этом написал спикер МИД Олег Николенко в Фейсбуке, повідомляє Укрінформ.

"Пора напомнить, что дипломатические паспорта выдаются народным депутатам Украины исключительно для официальных командировок", — отметил Николенко.

В соответствии с положением о дипломатическом паспорте, после возвращения из командировки в десятидневный срок эти документы должны быть возвращены в МИД на хранение и ни в коем случае не могут использоваться для частных поездок.

Спикер внешнеполитического ведомства призвал народных депутатов неукоснительно соблюдать эти требования.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из народных депутатов воспользовался дипломатическим паспортом при пересечении границы.

Напомним, 22 апреля в пункте пропуска Краковец работники Львовской таможни не выпустили из Украины 13 часов с указанной стоимостью 35 тыс. евро. Новость получила резонанс из-за предположения СМИ, что мужчиной, который пытался вывезти из Украины часы, был народный депутат Григорий Суркис, который за период военных действий не впервые пересекает государственную границу Украины.

По материалам: Укринформ