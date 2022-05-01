Политика

Глава ХДС планирует визит в Киев

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 1 мая, 2022
0 0 1 минута чтения

Глава ХДС планирует визит в Киев

Глава ХДС планирует визит в Киев

30.04.2022 22:17

Укринформ

Новый глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц планирует посетить в начале следующей недели Киев.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bild.

По информации издания, лидер ХДС намерен приехать в Киев в понедельник.

Таким образом, лидер оппозиции является одним из первых немецких политиков, которые посетят столицу Украины.

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Как сообщалось, в середине апреля во Львове побывали три депутата Бундестага, главы профильных комитетов: «зеленый» Антон Гофрейтер (комитет по европейским делам), либералка Мари-Агнесс Штрак-Циммерман (оборонный комитет) и эсдек Михаэль Рот (комитет по иностранным делам).

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер хотел приехать в Киев, но о нежелательности такого визита ему намекнули из Киева. Украина лучше бы хотела видеть у себя канцлера Олафа Шольца, но тот пока не объявлял о таких планах.

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Консерваторы (ХДС/ХСС), которые после 16 лет пребывания у власти во главе с Ангелой Меркель, сейчас находятся в оппозиции и активно критикуют правящую коалицию. Собственно, Мерц является активным сторонником предоставления Украине вооружений и упрекает Шольца за нерешительность в этом вопросе.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 1 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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Политика

Глава ХДС планирует визит в Киев

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 1 мая, 2022
0 0 1 минута чтения

Глава ХДС планирует визит в Киев

Глава ХДС планирует визит в Киев

30.04.Подробнее

Photo of Admin Admin Send an email 57 минут agoОбновлено: 1 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

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