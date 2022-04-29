россия обстреляла Киев во время обсуждения с Генсеком ООН путей прекращения войны — Шмыгаль

россия обстреляла Киев во время обсуждения с Генсеком ООН путей прекращения войны — Шмыгаль

28.04.2022 23:50

Укринформ

Ракетные обстрелы Киева российскими войсками были совершены во время обсуждения руководством Украины с Генеральным секретарем ООН путей прекращения войны

Об этом в Телеграме написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Пока мы с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем обсуждали в Киеве пути прекращения войны, россия наносила ракетные удары по центру столицы. Уверен, такое дерзкое поведение оккупанта получит соответствующую оценку главы ООН", — отметил Шмыгаль.

По его словам, несмотря на ракетную атаку диалог об организации гуманитарных коридоров, начатый Президентом, был продолжен.

"ООН должен принять все возможные меры воздействия на россия для соблюдения ею договоренностей об обеспечении эвакуации людей на подконтрольные Украине территории", — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что призвал ООН подключаться к процессу восстановления Украины, в частности, оказать техническую поддержку в разминировании.

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Кроме этого, была достигнута договоренность о сотрудничестве для оказания помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам.

Как сообщалось, в Киеве в результате обстрела 28 апреля частично разрушен 25-этажный жилой дом, по предварительным данным, пострадали 10 человек.

По материалам: Укринформ