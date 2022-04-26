Министр обороны Грузии призвал Украину «забыть обиды» и вернуть посла

26.04.2022 06:53

Укринформ

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что грузинские власти делают максимум, чтобы показать свою поддержку правительству Украины и украинскому обществу, назвал ошибкой отзыва посла из Грузии и призвал «забыть обиды».

Об этом передает Укринформ со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Бурчуладзе заявил, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

«Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, на мой взгляд, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем обиды, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – сказал Бурчуладзе.

Читайте также: Глава МИД Грузии заверил Кулебу, что страна не допустит обход санкций россией

Он также подчеркнул, что «формулирование, что Грузия не присоединяется к санкциям, неправильно». Бурчуладзе подчеркнул, что «Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям: ООН, Совету Европы и другим».

«Неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут угнетать население Грузии», — добавил он.

Читайте также: В Киев прибыла делегация грузинского парламента

Напомним: о немедленном отзыве посла из Грузии Президент Зеленский заявил еще в начале марта. Такое решение приняли «за преграды для добровольцев, которые хотят нам помочь» и за «неморальную позицию санкций». После этого власти Грузии заявили, что присоединились к международным санкциям против страны-агрессора.

Однако уже через несколько дней премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России из-за вторжения в Украину.

По материалам: Укринформ