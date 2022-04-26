«Эти фамилии уже появлялись в прессе»: Стефанчук рассказал о депутатах, бежавших за границу

«Эти фамилии уже появлялись в прессе»: Стефанчук рассказал о депутатах, бежавших за границу

25.04.2022 10:01

Укринформ

Около десяти народных депутатов выехали за границу ещё за несколько дней до начала полномасштабной российско-украинской войны и не возвращаются в Украину.

Как передаёт Укринформ со ссылкой на интервью Председателя ВР Руслана Стефанчука агентству "РБК-Украина", преимущественно все они – из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая приостановила деятельность в Верховной Раде.

"Есть депутаты, которые ещё за несколько дней до войны покинули территорию Украины, и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять. Преимущественно все они – из одной политической силы, деятельность её фракции недавно была приостановлена ​​в Верховной Раде – имею в виду "Оппозиционную платформу — За жизнь". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", — отметил спикер украинского парламента.

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Стефанчук добавил, что законодательство и Конституция Украины не предусматривают наказание для нардепов в таких случаях. В то же время, он выразил мнение, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем парламентариям, которые первыми бежали из страны во время войны. Председатель ВР убежден, что таким депутатам не должно быть места в следующем парламенте.

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При этом он добавил, что ряд нардепов находятся за границей в командировках, где представляют Украину в разных парламентских ассамблеях, в частности, НАТО и Совета Европы.

Как сообщал Укринформ, по решению Совета национальной безопасности и обороны пророссийская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» приостановила деятельность в Верховной Раде.

В парламенте была создана депутатская группа "Платформа за жизнь и мир". В её состав вошли 25 бывших нардепов от ОПЗЖ.

По материалам: Укринформ